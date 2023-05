Marcelo 'discorda' da manutenção de Galamba no Governo

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à manutenção de João Galamba no Governo, decidida pelo primeiro-ministro António Costa após o ministro das Infraestruturas ter apresentado a demissão.







António Cotrim/Lusa

"O Ministro das Infraestruturas apresentou hoje o seu pedido de demissão, invocando razões de peso relacionadas com a percepção dos cidadãos quanto às instituições políticas. O Primeiro-Ministro, a quem compete submeter esse pedido ao Presidente da República, entendeu não o fazer, por uma questão de consciência, apesar da situação que considerou deplorável", lê-se numa nota no site da Presidência."O Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à percepção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem."O primeiro-ministro decidiu não aceitar a demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, apesar de o Presidente da República preferir a sua saída. António Costa assumiu a responsabilidade pela sua decisão, que justificou com a sua consciência.