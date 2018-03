O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje, no Parque Nacional Peneda-Gerês, em Terras de Bouro, distrito de Braga, que a limpeza da floresta para prevenir incêndios é uma "causa nacional"."É uma causa nacional e esta proximidade da floresta e da importância da floresta é um salto qualitativo importante na nossa sociedade", disse.Para Marcelo Rebelo de Sousa, "há hoje uma atenção e uma proximidade [à floresta] da parte dos portugueses, todos eles, que não houve no passado"."Isso é muito bom", sublinhou.Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como o primeiro-ministro António participam hoje, em diferentes zonas do país, em várias iniciativas de limpeza de mato e defesa da floresta organizadas em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).O chefe de Estado estará à tarde em Viseu, no Regimento de Infantaria N.º 14, participando em "trabalhos de gestão de combustível e conservação de habitats naturais".