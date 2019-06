O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o economista italiano Mario Draghi com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, em reconhecimento pelo seu "excelente" mandato como presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"O seu papel foi central para ultrapassar a crise e para criar condições para uma economia europeia mais forte. O seu desempenho como presidente do BCE foi excelente. Portanto, é um grande prazer e uma honra dar-lhe esta distinção", afirmou o Presidente da República, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.