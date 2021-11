Marcelo marca eleições para 30 de janeiro de 2022

O Presidente da República marcou eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. "Sabemos todos que campanha eleitoral e debates realizados no Natal e ano Novo são a todos títulos indesejáveis", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, considerando ainda que o "sensato é aponta para debates e campanha a começar em 2022, mas depois do ano novo".



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o Orçamento do Estado para 2022, chumbado pelo Parlamento com os votos contra do PSD, CDS, PCP e BE, era "decisivo para Portugal", porque iria "oincidir com o período irrepetível de acesso a fundos europeus. Era um Orçamento especialmente importante", frisou o Presidente, recordando que "em devido tempo, tentei dizê-lo aos portugueses". E fez questão de recordar aos partidos em jeito de crítica: "Há 25 anos como líder partidário, tinha viabilizado três orçamentos de que discordava", para que Portugal "não viesse a ficar fora da moeda única".



"A rejeição deixou sozinho a votar o partido do governo". E, considerou o Presidente numa comunicação ao País, partiu a base de apoio do governo. "Foi uma rejeição de fundo, de substância", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa. O "cidadão comum esperava que o Orçamento passasse, já bastava uma crise na saúde, na economia, ja dispensava uma crise política", afirmou ainda.