Antigo secretário de Estado de Sócrates vai ter reforma de 6.580 euros

O ex-secretário de Estado Adjunto da Indústria e Inovação no primeiro governo de José Sócrates vai ter uma pensão de reforma no valor de 6580 euros mensais a partir de novembro. António Castro Guerra foi secretário de Estado quando Manuel Pinho era ministro da Economia e permaneceu no cargo após a demissão de Pinho.

