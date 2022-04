Manuel Monteiro apoia Nuno Melo

Manuel Monteiro faz o discurso mais aplaudido do Congresso. E acaba a dar apoio àquele que mais condições para liderar o CDS: Nuno Melo.

Primeiro a declaração inicial: "Sou um homem livre", disse aquele que andou desavindo com o portismo e só voltou a receber o cartão de militante do CDS pelas mãos de Francisco Rodrigues dos Santos. Depois, um diagnóstico sobre o País e o partido. No fim, o anúncio de apoio a Nuno Melo, por ser quem tem "melhores condições" para liderar o partido neste momento.