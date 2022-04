Como Monteiro arrumou o Congresso do CDS

A história do 29º Congresso do CDS ficou escrita quando Manuel Monteiro usou o palco para anunciar o apoio a Nuno Melo. Não um apoio completamente convencido do projeto de Melo, mas o apoio de quem considera que o eurodeputado é quem tem "melhores condições" para liderar o partido nesta fase.