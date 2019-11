Crime ou desespero? Quem é Sara, a mulher que abandonou o filho no lixo

Sara regressou ao caixote do lixo, mas voltou a deixar o bebé O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu esta quinta-feira que o habeas corpus apresentado pelo advogado Varela de Matos e mais dois causídicos para libertar a mãe do recém-nascido deixado no lixo é improcedente. Os juízes alegam que este instrumento não se aplica ao caso de Sara, de 22 anos, pois não se verificou abuso de poder na sua detenção.

A Sara teve o bebé "na rua, ao frio e à chuva" O grupo de advogados que apresentou no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de habeas corpus, ou seja, libertação imediata, da jovem que abandonou o filho recém-nascido num contentor do lixo, em Lisboa, considera que Sara agiu influenciada pelo "stress pós-traumático" provocado pelo parto.

todo o apoio que lhe foi manifestado, pedindo, ainda assim, que "respeitem a sua situação e que lhe permitam aguardar com serenidade o desfecho do processo judicial". Mantém-se assim, a medida de coação depois de o Supremo ter recusado o pedido de habeas corpus.

Na noite de 5 de novembro, Sara Furtado estava com o companheiro de quatro meses, Milton Sydney, numa tenda montada na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa. Grávida de 36 semanas, a jovem de 22 anos começou a sentir contrações e sinais de ter entrado em trabalho de parto. Foi aí que saiu da tenda, sem que ninguém soubesse o que se passava, e acabou por ter o bebé de cócoras, à chuva e ao frio, sem qualquer auxílio. A partir daí, passaria a ser a mãe que deitou o filho no lixo.No entanto, Sara nem sempre viveu na rua. A jovem cabo-verdiana terá chegado a Portugal há dois anos, altura em que veio para estudar, mas acabou por abandonar os estudos, como aponta a decisão da Primeira Instância a que ateve acesso. Nessa altura vivia com a mãe, que regressou mais tarde a Cabo Verde. Sara mudou-se então para casa de uma irmã que também estava por Lisboa, mas terá saído em julho de 2019, devido a desentedimentos com a mesma. Nessa altura já estava grávida, a meio do período de gestação.Durante os quatro meses que passou na rua, Sara terá passado fome e frio. Vivia das moedas que lhe davam por ajudar a estacionar carros, da comida que ia encontrando nos caixotes do lixo e da sopa que, ao final do dia, os voluntários serviam aos sem-abrigo da zona. Ainda assim, terá sido acompanhada pelos centros de apoio ao sem-abrigo, nomeadamente o da Mouraria, onde acabaria por descobrir que estava grávida.Foi também durante esse tempo que escondeu a todos que estava grávida, justificando a barriga saliente com "gases". Nunca disse a Milton, o companheiro, e sempre o negou aos voluntários e funcionários dos centros de apoio - isto até fazer o teste, em outubro. Na consulta, terá conversado com a médica sobre as suas opções, abortar ou levar a gravidez até ao fim, tendo optado pela segunda. Ainda assim, afirmou em tribunal que só o fez por ter medo de fazer um aborto.Por falta de meios ou por não querer mesmo o bebé, não fez nenhuma preparação para o parto. Alías, nem sequer saberia qual era a data prevista para o seu filho nascer. Como aponta a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, a que ateve acesso, Sara "nunca adquiriu nenhuma peça de roupa ou qualquer outro produto necessário para o filho". O seu objetivo terá sido sempre "e de acordo com o plano que previamente traçara", "a morte do bebé".As condições da jovem eram muito precárias. A viver na rua, com pouco dinheiro, condições sanitárias pobres (depois do parto, limpou o sangue e a placenta numa bacia de água na tenda comum e trocou de roupa, deitando a suja para o lixo) e acesso limitado a comida, Sara não aceitou qualquer ajuda no período de gestação, ainda que a mesma existisse, e, segundo a acusação, "nem sequer a procurou".No habeas corpus apresentado para que Sara saísse de prisão preventiva, os advogados caracterizaram a jovem como alguém que estaria sozinha na cidade, sem apoio e numa situação de "absoluta fragilidade física e psicológica, debilitada e enfraquecida". Ainda assim, a sua família, nomeadamento os seus pais e os irmãos ainda deverão continuar em Lisboa.Depois de ter sido levada pela polícia e condenada a prisão preventiva, Sara agradeceu