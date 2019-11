O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , garantiu que vai receber todas as pessoas que estiveram envolvidas no resgate do recém-nascido abandonado num caixote do lixo , em Lisboa. As declarações do Chefe de Estado foram feitas esta sexta-feira, depois de ter sido revelado que houve mais pessoas envolvidas no processo, além do primeiro sem-abrigo com quem Marcelo já esteve e a quem chamou "herói"."Se aparecerem não uma, mas duas, três, quatro, cinco pessoas que tenham participado naquilo que é um ato de vida, eu receberei todos e agradecerei a todos. Os que encontraram, os que comunicaram, os que tiraram [a criança do lixo]", disse aos jornalistas, reforçando: "Estão todos de parabéns e a todos deve ser naturalmente testemunhada a nossa gratidão."Esta quinta-feira, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, visitou a mãe da criança na cadeia de Tires, onde a jovem de 22 anos se encontra em prisão preventiva e onde está a receber apoio psicológico, depois de ter sido submetida a uma avaliação por parte dos serviços. "Ela disse-me que tem estado a receber esse apoio", disse a governante, lembrando que a responsabilidade da administração prisional é certificar-se de que estão a ser prestados todos os apoios médicos, psicológico, psiquiátrico, às reclusas e que o caso desta jovem não é exceção. "Saio daqui confortada com a ideia de que está tudo a funcionar como devia", rematou.A jovem sem-abrigo abandonou o seu filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa e está, há uma semana, em prisão preventiva indiciada por tentativa de homicídio. Fonte ligada ao processo disse que a jovem é calma, que está muitas vezes absorta no seu mundo e que um dos desejos que tem manifestado é voltar para Cabo Verde para recomeçar a vida.Com Lusa