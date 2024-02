Manifestação de extrema-direita com pouca adesão

Cerca de 100 pessoas, algumas das quais abertamente nazis, manifestaram-se este sábado em Lisboa contra a alegada "islamização da Europa" e apelou a que os emigrantes fossem deportados de Portugal, principalmente os migrantes não-europeus.







Nazis contra emigração em Portugal EPA/TIAGO PETINGA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Um movimento liderado pelo neo-nazi condenado Mário Machado - que vai estar em tribunal a responder esta semana pelo crime de incitamento ao ódio contra as mulheres de esquerda - e que prometia uma grande manifestação acabou por contar com algumas dezenas de pessoas apenas, um contigente mais pequeno do que a contra-manifestação que aconteceu algumas ruas abaixo, no Martim Moniz.O grupo neo-nazi 1143 organizou uma manifestação entre o Largo Camões e a Praça do Município, em Lisboa, depois de uma primeira ação, agendada para a Mouraria, ter sido proibida por motivos de segurança. Durante a marcha até à Praça do Município, contra-manifestantes gritaram palavras de ordem contra os marchantes de extrema-direita que empunhavam tochas e davam vivas a Salazar.Os manifestantes foram sempre rodeados de um forte dispositivo policial, que condicionou os contactos entre as duas partes. A encimar a marcha, uma grande faixa onde se podia ler "Portugal aos portugueses" assinalava as motivações do grupo.Durante a marcha do grupo, alguns contra-manifestantes entraram em confronto contra a polícia que compunha o dispositivo policial, demonstram alguns vídeos divulgados na rede social X.Com Lusa