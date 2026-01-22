Presidenciais: Ex-ministro Mota Soares anuncia apoio a António José Seguro na segunda volta

Ex-líder parlamentar do CDS-PP diz que partilha com o socialista o respeito pelos limites constitucionais dos poderes de um Presidente da República.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O ex-ministro Pedro Mota Soares anunciou esta quinta-feira o seu apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, sublinhando que partilha com o socialista o respeito pelos limites constitucionais dos poderes de um Presidente da República.



Mota Soares apoia Seguro nas presidenciais Sérgio Lemos/Jornal de Negócios

Numa nota enviada à Lusa, o ex-líder parlamentar do CDS-PP e antigo ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social dos governos liderados por Pedro Passos Coelho argumenta que, na segunda volta das presidenciais, "não se escolhe, elimina-se" e que passaram duas visões diferentes para Portugal, mas ambas são "socialistas" em matéria de política económica, recordando que André Ventura "já confirmou ter votado em José Sócrates".

Pedro Mota Soares explica que, apesar das divergências, comunga com António José Seguro a importância de "construir Portugal no quadro das instituições europeias", "estabelecer uma parceria entre o setor social e o Estado na construção de um modelo social mais justo e mais forte" e o conhecimento e respeito dos "limites constitucionais dos poderes do Presidente da República" para "assegurar o funcionamento das instituições políticas e democráticas".

"Foi assim quando viabilizou o acordo de concertação social feito com os parceiros sociais que permitiu muitas das reformas que Portugal fez e foi assim quando viabilizou uma diminuição do IRC, para promover o investimento em Portugal", recorda o ex-líder da bancada do CDS-PP sobre os tempos de António José Seguro à frente do PS.

Para Mota Soares, "estas são algumas das características que procura num Presidente da República", além de "ser sério, com um profundo empenhamento nas causas sociais" e o respeito e valorização das instituições.

"Nas eleições de dia 08 de fevereiro a minha escolha está feita", remata, na mesma nota.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai manter-se em silêncio na segunda volta das eleições presidenciais, que vão ser disputadas por António José Seguro e André Ventura a 08 de fevereiro.