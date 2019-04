A medida, com a sua dotação distribuída de forma regionalizada, tem como objetivos "promover a adaptação da floresta às alterações climáticas e a mitigação dos seus efeitos, e promover a reabilitação de povoamentos em más condições vegetativas", bem como a reconversão de eucaliptais "em áreas ecologicamente desajustadas em povoamentos de espécies de crescimento lento", explicou a Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.



Na resposta à agência Lusa, é referido que o maior número de candidaturas registou-se na região do Alentejo e Lezíria do Tejo, com um total de 600 candidaturas, apesar de não ser a região com maior dotação dentro desta medida (9,5 milhões de euros).



O Centro e Pinhal Interior, com 14 milhões de euros de dotação dentro do programa, registou 229 candidaturas, e o Norte, com 10 milhões de euros disponíveis, contou com 177 candidaturas.



Registaram-se ainda 123 candidaturas no Algarve (1,5 milhões de euros disponíveis) e 11 candidaturas para a zona de Lisboa (1 milhão de euros).

A medida para apoiar a reconversão de eucaliptais em povoamentos de espécies de crescimento lento recebeu 1.140 candidaturas, abrangendo um total de 118 mil hectares de área florestal, disse esta segunda-feira o Governo.Questionado pela agência Lusa, o gabinete da Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural referiu que as candidaturas a esta medida, com uma dotação global de 36 milhões de euros, encontram-se agora em fase de análise.