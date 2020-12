Mais de metade dos concelhos baixaram casos nas últimas duas semanas

Mais de metade dos concelhos portugueses viram reduzir o número de infeções por Covid-19 nas últimas duas semanas, mas mesmo assim quase 100 concelhos viram aumentar o seu número de infetados. Freixo de Espada à Cinta continua a ser o concelho com maior incidência do novo coronavírus, mas Lisboa foi o município que registou mais casos entre 19 de novembro e 2 de dezembro.Ao todo, segundo o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde, 198 dos 308 concelhos do país viram diminuir o número de casos de Covid-19 em relação ao início do mês de novembro. Ainda assim, 98 municípios viram aumentar o número de infeções.Entre os concelhos com restrições os casos que viram aumentar mais os seus casos foram concelhos pequenos com surtos localizados, como Marvão, Gavião e Mondim de Basto, que são agora o terceiro e o segundo concelho com mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes do país.O líder continua a ser Freixo de Espada à Cinta, mas com uma grande redução do número de novos casos. O concelho registou uma incidência de 2.153 casos por 100 mil habitantes - menos 1.000 que na semana anterior. Ao todo foram registados 71 casos nas últimas duas semanas.O concelho que registou mais casos neste período entre 19 de novembro e 2 de dezembro foi, no entanto, Lisboa. A capital registou, segundo contas da SÁBADO, 2.820 casos de Covid-19 - menos que na semana anterior mas uma redução inferior às registadas noutros concelhos.Guimarães, que era o concelho com mais casos confirmados desde o início de novembro, volta a ser agora o segundo município com mais infetados em 14 dias - foram cerca de 2.770 casos, quase menos 750 que na semana anterior.O terceiro concelho com mais casos continua a ser Vila Nova de Gaia, com 2.699 casos confirmados desde 19 de novembro. Entre os 10 concelhos com mais casos estão oito concelhos do Norte (Guimarães, Gaia, Famalicão, Braga, Santa Maria da Feira, Porto, Barcelos e Gondomar - e dois de Lisboa e Vale do Tejo - Lisboa e Sintra.Para o patamar dos concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes entraram quatro concelhos - Marvão, Nisa, Valpaços e Macedo de Cavaleiros -, enquanto 19 saíram desta lista de "risco extremamente elevado".

Ao todo, a lista de concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado passou de 127 para 113 municípios, mantendo a proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 nos próximos dois fins de semana, avançou este sábado o Governo.

Um dos grandes indicadores de que o número de infeções está a baixar é o de que todos os 30 concelhos com mais casos no início deste mês de novembro viram os seus casos baixarem nas últimas duas semanas.