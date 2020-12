Portugal registou 78 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e ultrapassou esta segunda-feira as 5 mil vítimas mortais provocadas pela doença desde o início da pandemia.Em relação ao dia anterior foram confirmados mais 2.597 casos, subindo o total de infetados no país para acima dos 325 mil.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 2.788 doentes da Covid-19, subindo para quase 250 mil o número de recuperados da pandemia. O número de casos ativos é agora superior a 74 mil doentes.O número de internados é agora de 3.367, mais 99 que no dia anterior. Destes, 513 estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma que no dia anterior.Na passada semana foram registados 536 vítimas mortais da pandemia, fazendo desta a semana mais mortal em Portugal desde que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 no país, em março.Esta foi a sexta semana consecutiva em que Portugal registou novo máximo de mortes semanais por Covid-19, superando e mais do que duplicando os valores registados durante a primeira vaga da pandemia, em abril.