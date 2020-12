cerca de 95 a 100 óbitos por dia.





Portugal registou, pela sexta semana, consecutiva, um novo máximo de vítimas mortais da Covid-19 numa semana. Desde a passada segunda-feira e até este domingo foram registadas 536 vítimas da pandemia, numa média de 77 óbitos por dia.Para a passada semana se ter tornado a mais mortal de sempre contribuiu e muito o último domingo, em que foram registadas 87 mortes por Covid-19, tornando este o segundo dia mais mortal da pandemia em Portugal.O país não registava tantas mortes provocadas pelo novo coronavírus há três semanas, quando a 16 de novembro foi registado o máximo de 91 mortes provocadas pela Covid-19 num dia.O máximo de óbitos por Covid-19 numa semana até novembro tinha sido registado a meados de abril. Foram 212 as vítimas da pandemia na semana que terminou a 19 de abril.Desde o início de novembro e nas últimas seis semanas, esse máximo foi sempre ultrapassado. A última semana de outubro e que terminou a 1 de novembro registou um novo máximo: 228. Depois, o número de mortes por Covid-19 disparou para 352 e depois para 485 em meados de novembro.Nas últimas três semanas foram registadas mais de 500 mortes por semana - sempre com médias acima das 70 mortes por Covid-19 por dia.Especialistas apontaram, na última reunião do Infarmed, que esperam que o pico de mortes desta segunda vaga em Portugal aconteça na segunda semana de dezembro, que começa esta segunda-feira, com