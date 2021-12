Mais de 75% dos idosos já recebeu a dose de reforço contra a covid-19

Mais de 75% dos portugueses com mais de 65 anos já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, que já foi administrada a mais de 2,2 milhões de pessoas em pouco mais de dois meses.





Por faixas etárias, quase 781 mil pessoas entre os 70 e 79 anos foram vacinadas com a dose de reforço, seguindo-se o grupo dos idosos com 80 ou mais anos (565.869) e dos 65 aos 69 anos (420.346). Isto significa que 76,5% das pessoas na faixa etária acima dos 65 anos já recebeu o reforço da vacina contra a covid-19, além de quase 500 mil doses administradas a pessoas abaixo dos 65 anos - ora imunodeprimidas, vacinadas com a dose única da Johnson ou já chamadas pelas autoridades de saúde para receber a dose de reforço.

Com a vacinação primária completa contra a covid-19 estão agora 8.638.963 pessoas, 3.354 das quais vacinadas na quinta-feira.

A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.741 pessoas e foram contabilizados 1.215.774 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.