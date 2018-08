Mais de 60 menores foram identificados devido a consumo de álcool em operações de fiscalização em festivais de verão durante os meses de Junho, Julho e Agosto, anunciou esta quarta-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).Em comunicado, a ASAE adianta que 63 menores com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos foram identificados em operações de fiscalização realizadas em Junho, Julho e Agosto em festivais de verão nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Beja."Em resultado destas acções, foram fiscalizados 518 operadores económicos e instaurados 53 processos de contraordenação, bem como identificados 63 menores entre os 13 e 17 anos de idade no âmbito da fiscalização da lei do álcool", é referido.A ASAE adianta também que foram apreendidos 285 quilos de carne e produtos cárneos no valor de 1.425 euros e suspensa a actividade de um estabelecimento por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene.De acordo com a ASAE, foram levantados processos de contra-ordenação por colocação à venda de bebidas alcoólicas em locais públicos a menores, por falta de comunicação prévia e pela inexistência de processo ou processos baseados nos princípios do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos).Foram também levantados processos de contra-ordenação por "incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, falta de afixação de preços, falta de controlo metrológico de pesos, inexactidão ou deficiência de rotulagem, violação das regras de etiquetagem e marcação e incumprimento das regras de acesso aos espectáculos de natureza artística".