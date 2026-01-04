Mais de 500 doentes aguardam primeira observação nas urgências hospitalares do país

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Região de Lisboa e Vale do Tejo concentrava às 8h15 de domingo o maior número de doentes em espera
As urgências dos hospitais do país tinham, às 08:15 deste domingo, 507 doentes à espera de primeira observação, com tempos médios de cinco horas e 39 minutos para os urgentes e de 55 minutos para os muito urgentes.
Urgências têm esta manhã muitos doentes em esperaDR
Segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a região de Lisboa e Vale do Tejo concentrava o maior número de doentes em espera, com um total de 219.
Os doentes classificados como urgentes (pulseira amarela) aguardavam, em média, sete horas e 40 minutos, enquanto os muito urgentes (pulseira laranja) esperavam cerca de 27 minutos.
No Norte estavam 158 doentes à espera de primeira observação, com tempos médios de três horas e 42 minutos para os urgentes e de uma hora e 26 minutos para os muito urgentes.
Na região Centro encontravam-se 96 doentes, com uma espera média de três horas e 30 minutos para os urgentes e de 27 minutos para os muito urgentes.
Já no Alentejo, 19 doentes aguardavam atendimento, sendo o tempo médio de espera de nove horas e 50 minutos para os urgentes e de dois minutos para os muito urgentes.
No Algarve estavam 15 doentes em espera, com uma média de sete horas e 49 minutos para os urgentes e de 40 minutos para os muito urgentes, segundo os dados consultados pela agência Lusa.
Entre os hospitais com maiores tempos de espera, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, registava 26 doentes urgentes com uma espera média de oito horas.
No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 26 doentes aguardavam, em média, sete horas e 29 minutos e no Hospital de Évora, nove doentes esperavam cerca de 11 horas e 43 minutos.
Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada
