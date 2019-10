Mais de 50 precários da RTP continuam a aguardar a integração nos quadros da empresa pública, lamentando a falta de "respeito e consideração" por parte do Governo, nomeadamente, a ausência de esclarecimentos do Ministério das Finanças."Acabou-se a legislatura e os 51 precários da RTP [...], que têm desde março todas as condições reunidas para que o Governo cumpra a lei e homologue os seus processos, continuam à espera. Tantos meses e tantas mentiras depois, continuam à espera", indicou, em comunicado, o grupo de trabalhadores. Estes funcionários inscreveram-se no Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) e, posteriormente, foram aprovados pela Comissão de Avaliação Bipartida (CAB), que confirmou tratarem-se de falsos recibos verdes.A par deste grupo, 130 trabalhadores precários da estação pública viram os seus processos homologados em janeiro. Os precários consideram que foram "renegados", apesar de continuarem, todos os dias, "a vestir a camisola da RTP", sem receberem o que têm direito e sem o "mínimo de respeito e consideração" por parte do Governo. "Esta injustiça parece não ter fim", lamentaram.Segundo o documento, o Ministério das Finanças "não mostra a mínima vontade em resolver o problema", não dando resposta aos pedidos de audiência e e-mails enviados pelo grupo. "E o senhor primeiro-ministro [António Costa] o que acha de tudo isto? Não tem nada a dizer, pois não?", questionam em comunicado.