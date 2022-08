Mais de 300 bombeiros combatem fogo em Vila Real

Esta quarta-feira, o incêndio de Vilarinho de Samardã, Vila Real, continua a lavrar. Estão envolvidos no combate às chamas 357 operacionais e 102 viaturas.







Pelas 00:00, na serra do Alvão, Vila Real, a frente de Lamas de Olo foi dada como dominada e numa outra que se desenvolveu entre Relva, Outeiro e Cravelas o combate estava a evoluir favoravelmente, segundo a Proteção Civil.Registam-se ainda mais duas ignições esta manhã, em Vila Real (Ervededo) e Porto (Roriz).Mais de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre apresentam hoje perigo máximo de incêndio, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA colocou também vários concelhos de Braga, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.A área ardida em Portugal devido aos incêndios deste ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) hoje divulgados.Os dados provisórios até hoje, obtidos com base no Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), registam que arderam 103.332 hectares, 51% de povoamentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura.