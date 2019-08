Mais de 240 bombeiros , apoiados por 62 veículos e oito meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou hoje em Arrouquelas, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, que se encontra, pelas 17h20, com duas frentes ativas.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à agência Lusa que o fogo "está ativo, com duas frentes ativas, em mato e eucaliptal".As ações de combate estão a decorrer "favoravelmente", prevendo-se que o incêndio seja extinto em breve, indicou a mesma fonte, assegurando que não há povoações em risco.De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo deflagrou hoje, pelas 14h40, na freguesia de Arrouquelas e lavra numa zona de povoamento florestal.A lavrar há mais de duas horas e meia, o incêndio mobiliza 248 operacionais, auxiliados por 62 meios terrestres e oito meios aéreos, de acordo com informação disponibilizada pelas 17h20 no 'site' da ANEPC.