Mais de 200 operacionais combatiam às 07h30 desta quarta-feira o incêndio que deflagrou na terça-feira na freguesia de São Luís, Odemira, estando ainda por dominar e com duas frentes ativas, segundo a Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que o fogo está a devastar uma área de mato, não havendo populações em risco."Durante a manhã vão ser acionados meios aéreos para ajudar no combate ao fogo se as condições climatéricas o permitirem", disse a fonte.De acordo com o CDOS de Beja , o alerta para o incêndio foi dado às 14:04 de terça-feira.Às 07:30, o fogo estava a ser combatido por 216 operacionais, com o apoio de 73 veículos.