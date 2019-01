A atualização do número de trabalhadores com parecer favorável no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP) foi confirmada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

Mais de 14.500 trabalhadores precários do Estado obtiveram favorável no âmbito do PREVPAP, havendo mais nove mil a concurso nas autarquias, disse esta quarta-feira o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.



A atualização do número de trabalhadores com parecer favorável no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP) foi avançada pelo governante durante uma audição na comissão parlamentar de trabalho e segurança social, em resposta ao deputado do BE, José Soeiro.



O ministro admitiu que existem "lacunas, atrasos" no processo de integração, acrescentando que dos 33 mil requerimentos cerca de 14.500 obtiveram já pareceres favoráveis, existindo "perto de 24 mil pessoas que estão já a concretizar uma inserção duradoura com emprego público".



Fonte oficial explicou depois à Lusa que, além dos 14.530 pareceres favoráveis na administração pública, existem ainda 9.364 postos de trabalho abertos em concurso na administração local, totalizando, assim, quase 24 mil.



O deputado do BE afirmou que, das vagas que já foram homologadas, algumas estão ainda à espera que o Ministério das Finanças desbloqueie os processos e criticou o facto de existirem "milhares de processos por analisar" em algumas áreas como acontece na Educação.



José Soeiro questionou o ministro sobre a situação cerca de 200 amas da Segurança Social que obtiveram parecer positivo em junho e até agora não foram integradas no EStado, tendo Vieira da Silva assegurado que as situações serão ragularizadas, sublinhando, no entanto, que o processo é complexo, uma vez que não existe uma carreira.