O Observatório da Violência no Namoro, que esta terça-feira faz um ano de funcionamento, recebeu 151 queixas num ano. Tanto vítimas directas, como testemunhas podem enviar, para a plataforma online, forma anónima, denúncias de casos desse tipo de violência.

Entre os resultados, divulgados no site da entidade, observa-se que existiram muitos relatos de violência após o fim do namoro (72,2%). A maioria das vítimas foram mulheres (90,7%) e a maioria dos agressores do sexo masculino (94,7%).

Relativamente a tipos de violência, é cada vez mais comum a violência online (21,2%).

De acordo com o Observatório, grande parte das vítimas são alvo de vários tipos de violência durante a relação – sendo a tipologia de violência mais prevalente a psicológica (90,7%), seguida da física (53,6%), social (33,1%), perseguição (stalking) (29,1%) e violência sexual (17,2%).