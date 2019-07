Com a revisão de estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, todos os juízes e procuradores com dois anos de serviço, e com uma nota não inferior a Bom, vão receber uma remuneração base de 4.336 euros ilíquidos. Segundo o Jornal de Notícias, este valor é superior ao que ganha um coordenador superior da Polícia Judiciária (3971 euros) no topo da carreira de investigação criminal e quase igual ao que recebe um almirante ou um general (4498 euros) nas Forças Armadas.



Trata-se da mesma revisão de estatutos que elimina o teto salarial do primeiro-ministro, permitindo aumentos de cerca de 500 euros na remuneração base dos magistrados de topo. A 30 de maio, PS, PCP e CDS/PP aprovaram, em comissão parlamentar, uma medida contida na proposta de Estatuto dos Magistrados Judiciais que vai permitir aos juízes conselheiros auferir um vencimento superior ao de António Costa.



O Parlamento já aprovou os benefícios financeiros para os juízes e vai aprovar também para os procuradores. A partir de 1 de janeiro de 2020, os juízes vão passar a ter como limite salarial máximo um ordenado igual ao do Presidente da República: o atual limite máximo de quase 6700 euros, relativo ao vencimento-base do primeiro-ministro e despesas de representação, será substituído por um teto máximo de cerca de 8370 euros, referente ao salário bruto e despesas de representação do chefe do Estado.