A partir de 1 de janeiro de 2020, os juízes vão passar a ter como limite salarial máximo o ordenado do Presidente da República : o atual limite máximo de quase 6700 euros, relativo ao vencimento-base do primeiro-ministro e despesas de representação, será substituído por um tecto máximo de cerca de 8370 euros, referente ao salário bruto e despesas de representação do chefe do Estado.A alteração a este limite remuneratório, que resulta do acordo entre o Governo e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) sobre o estatuto dos magistrados judiciais, vai beneficiar os três escalões salariais mais elevados dos juízes, correspondentes aos índices 240, 250 e 260.