m intermediário espanhol, Julian Cierva La Calle, que terá recebido mais de 5,5 milhões de euros em comissões.





Em 2003, o BPN comprou 41 quadros do pinto Joan Miró por 17 milhões de euros, sendo que aos proprietários das pinturas apenas chegaram 5,1 milhões de euros. Segundo o Público, os restantes 11,9 milhões terão sido distribuídos por várias pessoas como comissões - como é exemplo uO Ministério Público (MP) acusou José Viamonte de Sousa, antigo diretor-geral do departamento de private banking do BPN, de burla por se ter apropriado de 1,2 milhões de euros.Este negócio é revelado no despacho de acusação de 24 de maio de 2019, que revela ainda que Agostinho Cordeiro, negociante de arte, também foi acusado de branqueamento de capitais