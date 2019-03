António Fidalgo tinha acesso à videovigilância do alojamento local em que a mulher trabalhava. Ficou em fúria ao ver um homem que pensou ser amante de Ana Paula.

Com acesso, através do telemóvel, às imagens das câmaras de videovigilância do alojamento local em que a mulher trabalhava, em Salamonde, Vieira do Minho, António Fidalgo, 40 anos, testemunhou a chegada de um homem àquele espaço - e que suspeitava ser o amante de Ana Paula, de 39. Enciumado, dirigiu-se ao local, à face da EN103, e discutiu com a vítima, confrontando-a com a alegada traição. Agrediu-a e estrangulou-a na lavandaria. A mulher morreu.



António Fidalgo, condutor de autocarros, acabou por deixar o alojamento e conduziu durante 40 quilómetros até um posto da GNR de Braga, onde se entregou. Disse que tinha agredido a mulher e que a tinha deixado inanimada no chão.



