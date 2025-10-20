Mãe de bebé abandonado à porta dos Sapadores de Leiria tem 27 anos e é estrangeira

Criança encontra-se estável, estando a receber acompanhamento médico, de acordo com o serviço de pediatria do hospital.

A mãe do bebé deixado à porta do quartel dos bombeiros de Leiria, na madrugada desta segunda-feira, foi identificada pelas autoridades e constituída arguida. A mulher, de 27 anos, é de nacionalidade estrangeira e não tem uma rede familiar sólida na cidade, de acordo com o revelado pela PSP. As autoridades referem não terem, ainda, esclarecido se a mãe do bebé está em situação legal no País.



Bebé abandonado em Leiria está estável no hospital; mãe, estrangeira de 27 anos, foi identificada DR

A criança, que foi encontrada por um elemento da corporação e encaminhada para o hospital, encontra-se estável, estando a receber acompanhamento médico, de acordo com o serviço de pediatria. A mãe vai também ser encaminhada ao hospital para a realização de exames médicos, antes de serem realizadas as restantes diligências legais.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária e as autoridades estavam a analisar as imagens de videovigilância recolhidas do exterior do quartel e das redondezas, para se conseguir apurar as circunstâncias em que a criança foi deixada e para que se conseguisse chegar à progenitora. O comandante dos bombeiros havia adiantado às autoridades que o bebé tinha sido deixado por uma mulher à entrada do quartel, junto à central de comunicações.

O menino foi encontrado dentro de um saco de compras e estava aconchegado com uma manta, como revelado pela corporação dos bombeiros e pela equipa hospitalar do hospital Santo André, estando ainda no saco fraldas e leite.

Quando o bebé chegou à urgência do hospital de Leiria "não apresentava qualquer tipo de alteração no estado de saúde", de acordo com o médico pediatra do serviço.