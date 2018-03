O líder da empresa diz que a empresa pagou os custos de manutenção quando abdicou do dinheiro que o Estado lhe devia.





O presidente da Lusoponte, Joaquim Ferreira do Amaral, defende a sua empresa das críticas de que tem sido alvo, afirmando que não faz qualquer sentido a polémica sobre o pagamento, por parte do Estado, das obras na Ponte 25 de Abril. O antigo ministro das Obras Públicas do governo de Cavaco Silva diz que a empresa responsável pela ponte não paga a manutenção porque já pagou o que devia há quase 20 anos.



Ferreira Amaral reconheceu que a empresa sabia dos sintomas de degradação da ponte, facto que considera "natural", porque a ponte é "muito delicada e requer uma manutenção muito apurada". A informação terá sido passada ao Governo que terá então criado a comissão encarregue de avaliar os danos.



Ferreira Amaral relembra que durante o período em que António Guterres foi primeiro-ministro, a Lusoponte perdeu o encargo de pagar anualmente um valor elevado para a manutenção da ponte, por ter perdoado a dívida que o Estado tinha à empresa.



Segundo o presidente da Lusoponte, a empresa abdicou do dinheiro que o Estado lhe devia pois seria "absurdo receber essa prestação anual para a manutenção para depois o Estado pagar aquilo que devia à Lusoponte", disse em declarações à TSF.



Ferreira Amaral assegura que "o que se pode dizer é que a Lusoponte já pagou a manutenção como estava previsto no contrato inicial porque esse acerto de contas foi feito tendo em conta a dívida do Estado perdoada, mesmo que o dinheiro da manutenção não tenha sido pago da forma que estava inicialmente previsto".



O empresário diz ainda não entender o celeuma que se levantou quase 20 anos depois do acordo que reviu o contrato de concessão da ponte e defende que o acordo foi "razoável e esclarece esta treta de dizer que aLusoponte não paga a manutenção pois claro que paga... pagou-a de acordo com o que estava no contrato inicial", perdoando a dívida do Estado.



Sobre as críticas ao facto de Ferreira do Amaral estar agora na Lusoponte depois de ter sido o ministro das Obras Públicas, o presidente da empresa diz que "é uma crítica de má-fé", sublinhando que "entre sair do governo e entrar na Lusoponte passaram mais de 12 anos".