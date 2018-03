Acidentes e avarias em Lisboa condicionam Eixo Norte Sul, A5, A1 e 2ª Circular

Na A5, quem vem no sentido Cascais-Lisboa depara-se com um acidente na saída para a CRIL, que está a causar congestionamentos.



Também na A1 há perturbações a caminho de Lisboa, com dois acidentes que aconteceram na zona de Santa Iria.



Há ainda notícia de um carro avariado na Segunda Circular, na zona do viaduto do Campo Grande, que afecta sobretudo quem circula no sentido Benfica - Aeroporto.



Nenhum dos acidentes será grave, mas o efeito que estão a ter no trânsito desta manhã é considerável.







Acidentes e avarias são as causas principais dos congestionamentos que se verificam na manhã desta quinta-feira em várias entradas de Lisboa.No Eixo Norte-Sul, um acidente na zona de Camarate, em direcção a sul, está a complicar a vida dos condutores oriundos da A8 e da CRIL, com grandes congestionamentos no Túnel do Grilo.No sentido contrário, três carros bateram na zona de Sete Rios, próximo da saída para Entrecampos. O caso também está a causar grandes congestionamentos.