Técnico do Instituto de Soldadura e Qualidade garante que participou num parecer sobre fissuras na ponte. Obras foram recomendadas há dois anos.

O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) identificou fissuras e outras anomalias na Ponte 25 de Abril há oito anos. De acordo com a notícia avançada pelo Diário de Notícias, houve também recomendações para se fazerem obras de intervenção nas fendas daquela estrutura.



Estas informações foram confirmadas pelo engenheiro Tiago Abecasis, um dos projectistas da equipa que avaliou as falhas da ponte para a empresa norte-americana Parsons (projectistas da Ponte 25 de Abril), no início de 2016. Entretanto, estas fendas "aumentaram de comprimento", diz ao DN.



No entanto, só esta quarta-feira é que a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou o lançamento de um concurso público internacional par ase fazerem trabalhos de manutenção naquela estrutura. Ao que tudo indica as obras vão demorar cerca de dois anos e vão custar 18 milhões de euros.



Segundo o Diário de Notícias, a equipa que trabalhou para a Parsons considerou que deveria haver uma intervenção para "reparar fissuras e outras anomalias como o bloqueamento dos apoios de umas vigas do tabuleiro rodoviário, que deviam permitir determinados deslocamentos e não permitem", descreveu Tiago Abecasis.



As fissuras da ponte estaria identificadas pelos especialistas pelo menos há oito anos. "Todos os meses o ISQ - que tem uma equipa permanente na estrutura - produz um relatório de inspecção à ponte com as dimensões das fissuras e elas todos os meses estão a aumentar de comprimento", salientou ainda.



O presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Carlos Pina, já reagiu às notícias sobre as obras na Ponte 25 de Abril, afirmando que a estrutura "esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura", de acordo com o Expresso.



"As anomalias que recentemente têm vindo a público na Comunicação Social sobre esta construção são detectadas precisamente com o programa de monotorização que regularmente fazemos, que serve exactamente para interpretar a causa dessas anomalias e definir qual a melhor estratégia para eliminá-las, assegurando assim todas as condições de segurança", prosseguiu o responsável.



Para garantir todas as condições de circulação na ponte, Carlos Pina garantiu que as obras começarão no "tempo adequado". "Elaborámos um parecer onde referíamos que as obras programadas deviam ser realizadas o mais depressa possível. Hoje, consideramos que as obras vão começar no tempo adequado para garantir a segurança da Ponte 25 de Abril", disse o presidente do LNEC.