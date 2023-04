Lula da Silva: "Durante estes dias tive o sentimento de estar em casa"

O 49.º aniversário do 25 de Abril começou a ser assinalado esta terça-feira no parlamento com uma cerimónia de boas-vindas ao Presidente do Brasil, a última etapa da sua visita de Estado a Portugal.







Mas o encontro está também a ser marcado por protestos do Partido Chega que levaram para o Parlamento cartazes com

batem nas bancadas de forma ruidosa, protesto que tem vindo a ser ignorado por Lula da Silva.





Presidente da Assembleia da República pediu ainda desculpa a Lula da Silva pelos "insidentes" e agradeceu a "a coragem e educação de que deu provas".

Sei que há léguas a nos separar, t

anto mar, tanto mar. S

ei também quanto é preciso n

avegar, navegar".





Durante a sessão, Lula da Silva começou por agradecer o tempo que passou em Portugal afirmando: "durante estes dias tive o sentimento de estar em casa", um sentimento que diz ser partilhado por muitos brasileiros.O presidente do Brasil, durante todo o seu discurso tem sido aplaudido de pé pela maioria do parlamento, com os partido da esquerda, alguns deputados do PSD, bem como de Augusto Santos Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.as palavras "Chega de corrupção" e bandeiras da Ucrânia. Sempre que se ouvem aplausos no Parlamento osO ato fez com que Augusto Santos Silva criticasse o comportamento e afirmasse: "Cortesia e educação é aquilo que é exigido a todos os portugueses. Chega de insultos, chega de degradar instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal". No término da sessão oO Presidente do Brasil quis ainda abordar um tema que tem sido contorverso, a guerra da Ucrânia, afirmando de forma muito clara que o Brasil condena a invasão russa.Não esqueceu também a importância do 25 de abril, recordando que "do outro lado do Atlântico, nós brasileiros, assistimos com esperança à revolução dos cravos" uma vez que "o êxito dos nossos irmãos portugueses mostrava-nos que em breve seriamos nós brasileiros a alcançar a democracia".Não esqueceu também Chico Buarque e recordou a Canção do Mar que fala da Libertação dos Cravos: "Eu queria estar na festa, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor no teu jardim.(em atualização)