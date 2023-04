Lula veio avisar para a 'consequência trágica de demagogos'

O Presidente do Brasil veio ao Parlamento falar de paz, condenar a invasão da Ucrânia e avisar os portugueses para os riscos da "ditadura do algoritmo" e para as consequências da extrema-direita no poder, lembrando as mortes causadas durante a pandemia por "negacionistas demagogos".

Assim que Lula da Silva começou a falar no Parlamento, a bancada do Chega levantou-se para exibir cartazes com a bandeira da Ucrânia e as palavras "Chega de corrupção". Durante toda a intervenção do Presidente do Brasil, os deputados do partido de extrema-direita estiveram de pé e interromperam o discurso com ruidosas pateadas. A forma como se comportaram fez o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, "pedir formalmente desculpas em nome do Parlamento Português" e a sala entoar uma Grândola de forma espontânea no final da sessão.