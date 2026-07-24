Luís Neves terá no total 50 hectares em Odemira

O jornal 'Nascer do Sol' revela esta sexta-feira que Luís Neves é proprietário, não apenas de um monte, mas de grandes parcelas de terreno na freguesia de São Teutónio, no concelho de Odemira, compradas nos últimos anos a preços abaixo de mercado. No total serão 50 hectares, o equivalente a 50 campos de futebol.



Luís Neves no olho do furação Lusa

Segundo o mesmo semanário, em pelo menos dois desses terrenos têm sido feitas obras de remodelação levadas a cabo pelo empreiteiro João Santos Carvalho, da Construbarcelos. Trata-se do alegado 'amigo' do ministro da Administração Interna contratado pela Polícia Judiciária, entre 2017 e 2025, para realizar obras em sedes distritais da PJ no tempo em que Neves liderava aquela força de segurança. As obras não terão sido licenciadas, por isso a câmara de Odemira já mandou fazer uma inspeção.

Recorde-se que foi num terreno da Construbarcelos que apareceu um atrelado apreendido pela PJ numa operação de combate ao tráfico de droga, quando Luís Neves era o diretor-geral daquela polícia. A procuradoria Geral da República já abriu um inquérito, por haver indícios de abuso de poder e descaminho.