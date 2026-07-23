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Os dois favoritos do Governo caídos em desgraça? Por que é diferente o risco político de Fernando Alexandre e Luís Neves

Renata Lima Lobo 07:00
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As polémicas que atingem Fernando Alexandre e Luís Neves fragilizam dois dos ministros mais populares do Governo. Mas, para analistas e antigos responsáveis do PSD, os riscos políticos não são iguais.

Os problemas na classificação dos exames nacionais e os casos que envolvem o ministro da Administração Interna têm naturezas distintas o que pode refletir no futuro dos dois ministros atualmente debaixo de fogo. A SÁBADO tentou perceber o que o futuro reserva a dois dos nomes mais fortes do executivo de Luís Montenegro e o resultado também pode ser diferente. Enquanto Fernando Alexandre é visto como vítima da complexidade da máquina do Ministério da Educação e ainda com margem para recuperar politicamente, Luís Neves pode enfrentar dúvidas mais profundas sobre as suas condições para permanecer no cargo, defendem Fernando Negrão, o antigo Ministro da Justiça e deputado social-democrata, e o politólogo André Azevedo Alves.

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