Dos shots de bagaço ao Farense. Cristóvão Norte regressa a Faro

Era o primeiro ano da década de 80. Aos pontapés e murros contra a porta, uma criança irrequieta de 4 anos queria entrar numa sala onde o PSD Algarve se reunia. A porta abre-se pela mão de Francisco Sá Carneiro, então primeiro-ministro e líder social-democrata, que o convida a entrar e a assistir à reunião – sem saber que o miúdo viria a tornar-se parlamentar do PSD Algarve. Esta é uma das memórias de infância que Cristóvão Norte guarda com mais carinho. Sentado ao lado do pai, homónimo, fundador do PSD Algarve e deputado entre 1975 e 1991, Cristóvão Norte recorda que o episódio da morte trágica de Sá Carneiro aconteceria cerca de duas semanas depois. “O timing da sua morte inflamou a memória daquela reunião, impressionou-me. Não deve haver muita gente da minha idade que tenha uma imagem tão vívida com Sá Carneiro como eu”, explica à SÁBADO.