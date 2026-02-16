Luís Montenegro reduz para duas as ligações à Sport TV em São Bento após notícia de que o Governo pagou 20 mil euros

Gabinete do Primeiro-Ministro reage à notícia do Correio da Manhã e reduz custo da subscrição do canal dos 585 euros mensais para os 146 euros
Luís Montenegro reduziu de 8 para 2 as ligações do Palácio de São Bento à Sport TV, na sequência da notícia do Correio da Manhã de que o Governo tinha pago 20 mil euros para ter este canal na residência oficial do primeiro-ministro e no Parlamento. Desta forma, o custo mensal da subscrição do canal pela residência oficial do Primeiro-Ministro vai passar dos 585 euros para os 146 euros.
Filipe Amorim/Lusa
Em comunicado, a Secretaria-Geral do Governo (SGG) revelou, também, que os gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, têm acesso à Sport TV, pelo menos, desde 2017. Na mesma nota, adianta-se que o serviço foi renovado a 23 de dezembro do ano passado, num acordo da Secretaria-Geral do Governo com a NOS, que é válido entre 1 de novembro de 2025 e 18 de agosto de 2028. Por fim, realça-se que a recente negociação para os novos contratos do serviço de televisão, que incluíram os gabinetes dos membros do Governo, permitiram poupar mais de 30 mil euros em 36 meses.
