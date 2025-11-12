Sábado – Pense por si

Luís Montenegro nega apoio a empresário Avelino Farinha

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 14:06
Arguido tinha pedido autorização para ir a Angola para assinatura de protocolo que tinha como objetivo financiamento à Afavias. Gabinete do primeiro-ministro garante que tal não está previsto no programa da visita.

O gabinete do primeiro-ministro negou, esta quarta-feira, que Luís Montenegro irá assinar contratos de financiamento a empresas portuguesas durante uma visita a Angola.

O que, de acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, contraria um pedido feito pelo empresário Avelino Farinha, arguido por suspeitas de corrupção num dos processos sobre a Madeira, para se ausentar do País (já que o seu passaporte está apreendido à ordem dos autos), tal como a , mencionando expressamente a visita do primeiro-ministro. Ao que a SÁBADO apurou, Avelino Farinha pediu ao juiz de instrução criminal autorização para se deslocar a Angola, acrescentando que no âmbito de uma visita de Luís Montenegro a este país seria assinado um protocolo com o objetivo de financiar empresas portuguesas. A "Afavias" seria uma das contempladas.

Porém, numa nota enviada à SÁBADO, o diretor de comunicação do Governo, Pedro Esteves, assegurou que tal nunca esteve previsto para a visita do primeiro-ministro (PM) àquele país angolano, entre os dias 23 e 24 de novembro. "Na visita que fará a Angola o PM, nos dias 23 e 24 de novembro nunca esteve prevista a assinatura de qualquer contrato com o Governo Angolano ou outra entidade".

A mesma nota refere que Luís Montenegro nunca se fez acompanha por empresários nas visitas ao estrangeiro.

