Sábado – Pense por si

Portugal

Ivo Rosa impedido de consultar dados de outras pessoas no inquérito de que foi alvo

Lusa 13:41
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Procurador-geral da República determinou a retirada de dados "relativos a terceiras pessoas".

O juiz Ivo Rosa não conseguiu consultar na íntegra um dos inquéritos de que foi alvo, porque o procurador-geral da República determinou a retirada de dados "relativos a terceiras pessoas", explicou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ivo Rosa não conseguiu consultar a totalidade do inquérito
Ivo Rosa não conseguiu consultar a totalidade do inquérito Pedro Catarino

O agora juiz desembargador deslocou-se na semana passada ao Supremo Tribunal de Justiça para consultar os inquéritos de que foi alvo, mas, segundo adiantou à Lusa, estavam em falta dois apensos e dezenas de páginas.

Agora, em resposta enviada à Lusa, a PGR explicou que, na sequência da reclamação hierárquica feita pelo juiz Ivo Rosa ao procurador-geral da República para ter acesso aos inquéritos de que foi alvo, Amadeu Guerra autorizou o acesso a três inquéritos, tendo estabelecido limites num deles.

O procurador-geral da República determinou "a salvaguarda de todos os elementos do processo relativos a dados de terceiras pessoas, singulares ou coletivas, que se encontrem enquadrados por um específico regime de confidencialidade, ou segredo".

Por isso, acrescentou a PGR na mesma resposta, o magistrado do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça "determinou a retirada desse processo dos referidos elementos, tendo sido facultado o acesso aos demais".

Na semana passada, o juiz Ivo Rosa deslocou-se ao Supremo Tribunal de Justiça para fazer a consulta dos inquéritos - todos arquivados -, tendo verificado que não seria possível aceder ao inquérito na íntegra, uma vez que faltavam dois apensos e dezenas de páginas.

Por não ter conseguido acesso total ao inquérito, o juiz decidiu avançar com uma segunda reclamação junto do procurador-geral da República, não tendo ainda recebido qualquer resposta.

A primeira reclamação, que teve como resposta luz verde da PGR para aceder aos inquéritos, foi feita na sequência de o Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça ter recusado o acesso aos inquéritos.

Ivo Rosa foi responsável pela fase de instrução da Operação Marquês em 2021, tendo deixado cair a maioria dos crimes de que o antigo primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011) estava acusado pelo Ministério Público.

O juiz, então colocado no Tribunal Central de Instrução Criminal, está desde 2022 no Tribunal da Relação de Lisboa.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Juiz Ivo Rosa Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ivo Rosa impedido de consultar dados de outras pessoas no inquérito de que foi alvo