Sábado – Pense por si

Portugal

EDP promete "defender os seus interesses" sobre impostos da venda de barragens

Lusa 14:13
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Ministério Público reclama 335,2 milhões de euros em impostos em falta.

A EDP insiste que cumpriu as regras fiscais na venda das barragens do Douro em 2020 e promete "defender os seus interesses" depois de saber que o Ministério Público reclama 335,2 milhões de euros em impostos em falta.

EDP assegura que cumpriu as regras fiscais
EDP assegura que cumpriu as regras fiscais DR

Num comunicado oficial divulgado hoje em reação ao desfecho da investigação do do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) conhecido na semana passada, a elétrica portuguesa afirma que "a decisão de arquivamento do processo-crime por parte do Ministério Público não consubstancia uma surpresa", porque, no seu entendimento, o grupo "atuou em conformidade com a lei e com os padrões de mercado neste tipo de operações".

O inquérito que investigou a venda de seis centrais da elétrica portuguesa ao consórcio francês liderado pela Engie chegou ao fim no final de outubro, tendo o arquivamento sido conhecido a 5 de novembro.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Impostos Crime lei e justiça Energias de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

EDP promete "defender os seus interesses" sobre impostos da venda de barragens