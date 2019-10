Luís Montenegro candidata-se à liderança do PSD

Luís Montenegro é candidato à liderança do PSD, anunciou esta noite em entrevista à SIC. O ex-líder parlamentar de Passos Coelho é o primeiro nome confirmado para a corrida às diretas do PSD.

A Montenegro devem juntar-se Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, e Miguel Morgado, fundador do Movimento 5.7. Ambos os sociais-democratas manifestaram vontade de avançar para a liderança do PSD.A grande incógnita é saber se Rui Rio também se vai candidatar à liderança do partido.As eleições para a liderança sociaç-democrata estão marcadas para janeiro, mas pode ainda vir a ser antecipadas."Eu não tenho nenhuma guerra pessoal contra o dr. Rui Rio, o que eu quero é um PSD ganhador e um PSD que seja alternativa ao PS. O PSD transformou-se nos últimos dois anos num partido subalterno ao PS e é preciso dizer chega, é preciso dizer basta", afirmou.Para Montenegro, "o PSD não pode estar todos os dias a reclamar entendimentos com o PS", defendendo que os socialistas "não querem fazer reformas estruturais" e que o seu líder, António Costa, "não é um reformista".O antigo deputado recusou que Rio e a sua estratégia para o PSD possam ter evitado a maioria absoluta do PS, apontando que, com um resultado superior ao de domingo, Santana Lopes não evitou esse resultado de José Sócrates em 2005."O resultado do PSD é agravado, não conseguimos conquistar eleitores que não quiseram votar António Costa", contrapôs, defendendo que ficou claro que "o PS era batível, António Costa era batível".Ainda assim, Montenegro deixou um elogio à prestação do atual presidente na campanha eleitoral, considerando que tudo seria diferente se Rui Rio tivesse feito "nos últimos dois anos o que fez nas últimas três semanas", seguindo "uma estratégia de confrontação politica democrática".O antigo líder parlamentar do PSD acusou ainda a atual direção de seguir "uma estratégia interna de divisionismo", e disse querer "coesão e agregação"."Estarei disponível para integrar nos órgãos do partido pessoas com sensibilidades diferentes da minha e eventualmente apoiantes do dr. Rui Rio", afirmou.Montenegro admitiu alianças à direita, quer com o parceiro privilegiado CDS-PP, quer com novos partidos como a Iniciativa Liberal ou o Aliança, mas não com o Chega por ter "um programa inconciliável" com o do PSD.Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, 46 anos, e advogado de profissão, destacou-se como deputado - sempre eleito por Aveiro - e líder parlamentar do PSD, cargo que exerceu entre junho de 2011 e julho de 2017.Montenegro estreou-se no parlamento aos 29 anos, em 2002, quando Durão Barroso era presidente do PSD e primeiro-ministro, depois de ter iniciado uma carreira política que começou na JSD e passou pela Câmara Municipal de Espinho, onde foi vereador.Nas autárquicas de 2005, candidatou-se a presidente do município, mas foi derrotado por José Mota, do PS.Nas disputas internas no PSD, Luís Montenegro foi tendo opções diferentes: nas diretas de 2007, entre Luís Marques Mendes e Luís Filipe Menezes, foi mandatário distrital do ex-autarca de Gaia; um ano depois, assumiu o lugar de porta-voz da candidatura à liderança de Pedro Santana Lopes, contra Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho; já em 2010 apoiou Passos Coelho, contra Paulo Rangel e José Pedro Aguiar-Branco; nas últimas, em 2018, apoiou Santana Lopes contra Rui Rio já na reta final da campanha interna.Montenegro foi apoiante da candidatura do atual Presidente da República, e Marcelo Rebelo de Sousa já retribuiu quando lhe entregou, no início do seu mandato, a medalha de ouro de Espinho: na ocasião, elogiou as suas "qualidades invulgares" e vaticinou-lhe "muitos sucessos políticos" ainda ao longo do seu mandato em Belém, que só termina em 2021.A sua alegada pertença à mesma loja maçónica do ex-diretor dos serviços de informação Jorge Silva Carvalho -- que, na altura, não confirmou nem desmentiu --, e as faltas parlamentares para assistir a jogos do FC Porto, clube do qual é adepto, e da seleção nacional foram algumas das polémicas que viveu na Assembleia da República.Em junho do ano passado, foi noticiado que Luís Montenegro iria ser constituído arguido -- a par dos então deputados Hugo Soares e Luís Campos Ferreira - pelo alegado crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens do Euro 2016, por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, tendo negado então a prática de qualquer crime e garantido que essas viagens foram pagas a expensas próprias.Com Lusa