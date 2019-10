Funcionários das Finanças chamados para justificar acesso a dados de Montenegro

Alguns funcionários das Finanças do Porto, Espinho e Gaia foram chamados pelo Departamento de Auditoria da Autoridade Tributária para justificarem acessos feitos aos dados fiscais de Luís Montenegro, ex-deputado do PSD e candidato à liderança do partido. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o sistema deu um alerta relativo às consulta, apesar de, tecnicamente, a chamada lista "VIP" de contribuintes não existir.

De acordo com fonte da Autoridade Tributária, as consultas realizaram-se para cruzamento de dados entre empresas para quem Montenegro presta serviços e com os rendimentos declarados pelo candidato à liderança do PSD. Porém, dias após terem sido efectuadas, os técnicos da AT foram questionados pelo departamento de auditoria sobre os motivos que os levaram a consultar os dados fiscais do ex-deputado do PSD. A mesma fonte das Finanças disse à SÁBADO que a tal lista VIP que, tecnicamente, terá sido encerrada parece subsistir. "É uma forma de se controlar quem anda a ver o quê e fazer com que as pessoas se retraiam, dada a ameaça de processo disciplinar", explicou um quadro da AT.

Foi em 2015 que o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos denunciou a existência de uma lista VIP de contribuintes. Isto é, sempre que um técnico da Autoridade Tributária consultava, por exemplo, os dados fiscais de um político, o sistema emitia automaticamente um alerta. Um ano depois, o actual governo anunciou ter acabado com a tal lista VIP.

Porém, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, sempre que um contribuinte se queixar à AT que os seus elementos fiscais terão sido violados, o departamento de auditoria da Autoridade Tributária desencadeia um processo de averiguação para detectar quem e por que motivo a consulta foi realizada. "Há queixas, por exemplo, de contribuintes divorciados com situações caricatas: uma das parte ainda tem acesso aos dados fiscais do ‘casal’ vai ao Portal das Finanças e publica o rendimento do ex-conjugue no Facebook".

Entretanto, todos os processos disciplinares interpostos contra os funcionários da Autoridade Tributária (AT) que terão criado a ‘Lista VIP’ foram arquivados. O despacho de arquivamento referiu ainda que a ‘Lista VIP’ não existia de facto, justificando que se tratava antes de um sistema experimental limitado ao controlo das pesquisas sobre estas quatro figuras do Estado. E que a expressão seria apenas um "termo técnico" usado internamente pelos peritos da segurança informática. Da tal ‘Lista VIP’ constavam nomes como o do então Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, do vice-primeiro-ministro, Paulo Portas e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio. De cada vez que alguém acedia aos processos destes contribuintes era lançado um alerta, via email, a notificar que os dados estavam a ser consultados.