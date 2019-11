Luís Montenegro vai apresentar a sua candidatura à liderança do PSD este domingo, dia 10 de novembro, em Santos.Ao que apurou ao social-democrata vai apresentar a sua candidatura às 17:00 no Lisbon Art Center & Studios. Este evento surge um mês depois de ter anunciado à SIC a intenção de concorrer à liderança do PSD."Cada um de nós tem de assumir as suas responsabilidades, eu vou assumir as minhas. Eu serei candidato nas próximas eleições diretas por uma questão de coerência e convicção e gostava muito que o dr. Rui Rio também também pudesse ser candidato", afirmou Montenegro em entrevista à SIC, no dia 9 de outubro.E não ficou por aí. Além de reunir os apoios de Maria Luís Albuquerque, Matos Correia e Pedro Duarte, o candidato à liderança do PSD lançou um site para a sua campanha, cujo slogan é "a força que vem de dentro". Nele, Luís Montenegro explica o lema: "Sinto em primeiro lugar uma Força grande que vem de dentro do PSD, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, dos seus votantes, dos seus autarcas, de todos aqueles que têm acreditado ao longo dos anos na nossa mensagem política e no nosso trabalho. Mas sobretudo sinto uma grande Força que vem de dentro de cada português, de todos os portugueses, de todos os partidos ou mesmo daqueles que não têm nenhum tipo de preferência partidária."Rui Rio fez um trocadilho com o slogan de Montenegro esta quinta-feira, após ter sido eleito líder da bancada parlamentar do PSD. Face à ideia de abrir a eleição a todos os militantes, o líder do partido diz que "teria todo o gosto nisso", sugerindo até alargar a simpatizantes também. "Há quem diga que a força vem de dentro, a minha força vem de fora, vem dos portugueses. Simplesmente não sei como resolver no plano estatutário e regulamentar", disse.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se a 8 de novembro num hotel em Bragança, com vista à marcação das eleições diretas e do Congresso. Até agora, há três candidatos à presidência do PSD: o atual líder, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.



Também Miguel Morgado manifestou o desejo de ser candidato às eleições diretas do PSD, mas admite não reunir os meios necessários: "Manifesto o meu desejo de me candidatar para participar no debate ao mais alto nível, na primeira linha. Mas, como disse desde o início, tenho de fazer um julgamento sobre os meios de que preciso para fazer uma candidatura condigna, e pode ser que não consiga reunir esses meios. É a vida", disse ao Observador.