Luís Dias interrompe greve de fome ao fim de 28 dias

"Decidi interromper a greve de fome", anuncia em comunicado o empresário Luís Dias que esteve 28 dias sem comer, acampado em frente ao palácio de Belém, em protesto contra a burocracia e a lentidão de resposta do Estado português. Em causa, está um processo de pedido de fundos comunitários que dura há já vários anos.



"Há prcisamente quatro semanas, iniciei uma greve de fome em protesto contra a indiferença destrutiva do Estado que, depois de ter reconhecidamente boicotado a viabilidade de um projeto agrícola exportador numa das mais deprimidas regiões do país, mantém-se hoje mais empenhado em encobrir os seus próprios erros do que em remediar a situação e recuperar o investimento público e privado já cometido ao projeto", escreve o agricutlor no comunicado.



A interrupção do protesto acontece este domingo, dia em que a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes anunciou que ia denunciar à Comissão Europeia a existência de irregularidades na atribuição de fundos de apoio à agricultura, situação que terá "destruído a vida" de alguns profissionais, como o agricultor Luís Dias.