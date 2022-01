Agricultor cancela greve de fome: 'As instituições têm que funcionar, não é?'

Amoras. Se tudo correr bem, em março o solo da Quinta das Amoras, na Zebreira, Castelo Branco, estará plantado e pronto a produzir este fruto. É a esperança do agricultor Luís Dias que, em 2021, esteve em greve de fome durante 28 dias frente ao Palácio de Belém e se preparava para novo protesto frente à residência oficial do primeiro-ministro. Contudo, uma reunião com Pedro Espírito Santo, chefe de gabinete de António Costa, fez com que não avançasse com mais uma greve de fome.



Durante a reunião ocorrida na sexta-feira, o representante do primeiro-ministro adiantou que o relatório da Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT), que apurou terem existido "atos delituosos e irregularidades" por parte dos funcionários que analisaram – e negaram – por duas vezes a atribuição de apoios à Quinta das Amoras, foi encaminhado para a Provedoria de Justiça. Este organismo pode estabelecer o pagamento de uma indemnização a Luís Dias e a Maria José Santos, a sua sócia e titular das operações de investimento. Os dois aguardam nova reunião, que em princípio acontecerá na próxima semana.

"A Provedoria já antes tinha analisado e decidido uma queixa sobre o nosso caso", recorda o agricultor à SÁBADO. "Em 2019, descobriu que o IPMA sempre tinha confirmado a gravidade da ocorrência e que portanto, eram devidos os apoios europeus, e exigiu ao ministro que abrisse os apoios." Luís Dias refere-se aos apoios para compensar os prejuízos causados pelo mau tempo que atingiu a quinta em 2017. Na altura, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) recusou e, mesmo depois do parecer da Provedoria, os agricultores nunca tiveram acesso a estas verbas por falta de resposta do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).