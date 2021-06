Enquanto maior parte do país avança para uma nova fase de desconfinamento, a cidade de Lisboa mantém as regras que já estão em vigor. Saiba o que se mantém.

Lisboa não vai avançar no desconfinamento. Conheça as regras que se vão manter

A cidade de Lisboa não vai avançar para a próxima fase do plano de desconfinamento devido ao elevado número de novos casos que se tem registado nas últimas semanas. A incidência na capital é superior aos 120 casos por 100 mil habitantes, o que é superior ao limite definido pelas autoridades de saúde e Governo para avançar no desconfinamento. O resto do país avança para uma nova fase de descompressão das regras na próxima segunda-feira.

A informação dos concelhos que estão em situação de alerta e que não devem passar para a próxima fase de desconfinamento vai ser divulgada esta quarta-feira, mas no seu programa de comentário semanal na TVI24 desta terça-feira, Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa informou que Lisboa não avançará devido à situação epidemiológica que se vive no concelho.



A capital "não irá progredir relativamente ao desconfinamento", porque "Lisboa não tem condições de fazer esse avanço", informou o autarca. Além do concelho de Lisboa, há outros cinco em situação de alerta: Salvaterra de Magos (Santarém), Vale de Cambra (Aveiro), Braga, Cantanhede (Coimbra) e Castelo de Paiva (Aveiro).