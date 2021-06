Portugal é o segundo país onde se consome mais canábis com regularidade

Mesmo com o confinamento associado à pandemia e com o fecho de fronteiras durante meses, o tráfico de drogas parece não ter sido afetado. Pelo contrário, foram encontradas novas formas de venda: o mercado digital. A conclusão consta no Relatório Europeu sobre Drogas, divulgado esta quarta-feira, que aponta também para o aumento do consumo de álcool e de substâncias psicadélicas, o que pode "refletir um aumento da procura de substâncias eventualmente consideradas mais adequadas para consumo doméstico".

O relatório faz uma análise aos 24 países membros da União Europeia e revela que "as pessoas que consumiam drogas ocasionalmente antes da covid-19 podem ter reduzido, ou até cessado, a sua utilização durante a pandemia, mas que os consumidores mais regulares podem ter aumentado o seu consumo de drogas".

O consumo de canábis e de cocaína manteve-se estável no último ano, mas estas duas drogas continuam a ser foco de preocupação. Portugal é o segundo país da União Europeia onde mais se consome esta substância com regularidade, incluindo 2,97% da população adulta. Só os espanhóis consomem mais canábis. E a percentagem sobe à medida que a idade diminuiu: 4,16% dos portugueses que têm 15 e 34 anos consomem canábis regularmente, ou seja, mais de 20 vezes por mês.