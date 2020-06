Mapa: Área Metropolitana de Lisboa supera a do Porto em casos de covid-19

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a AML contabiliza 9.460 casos confirmados enquanto a AMP regista 9.390, sendo esta a primeira vez que a região da Grande Lisboa supera a do Grande Porto.





Face aos dados da véspera, a região da capital apresenta um incremento de 331 casos, o que é explicado em grande medida pela subida de 182 casos no concelho de Sintra, que incluem atualizações das notificações médicas dos últimos quatro dias.A AML representa 27,7% da população de Portugal e contabiliza agora 28,7% do total de caso no país. Já a Área Metropolitana do Porto vale 28,5% dos casos, apesar do seu peso na população ser de apenas 16,8%.

Com a atualização dos dados dos últimos quatro dias, Sintra passou a ser o quarto município com maior número de casos ultrapassando Braga e Matosinhos e contabiliza apenas menos três casos do que o Porto.



A autarquia presidida por Basílio Horta apresenta uma incidência de 3,49 casos por mil habitantes, já acima da média nacional de 3,2 casos por mil habitantes.



Lisboa, que é também o concelho mais populoso, mantém a liderança destacada no número de casos, com 2.447, o que corresponde a 4,82 casos por mil residentes. Seguem-se Vila Nova de Gaia, com 1.578 casos confirmados, o Porto, com 1.358, e Sintra, com 1.355.



Ainda acima de um milhar de casos surgem Matosinhos (1.281), Braga (1.225), Loures (1.089) e Gondomar (1.083).



Estarreja atingiu a centena de casos, elevando para 53 (17,2% dos 308 municípios nacionais) o número de concelhos com pelo menos 100 casos.



Já o número de autarquias com pelo menos três casos aumentou de 225 para 226 com a inclusão de Santa Cruz da Graciosa e representam agora 73,4% do total.



Dos 195 casos reportados nas últimas 24 horas, 158 (81%) registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, 29 (14,9%) na região Norte, seis no Centro, um no Alentejo e um na Madeira, o primeiro na região autónoma desde 7 de maio. No Algarve e nos Açores não foram contabilizados novos casos.