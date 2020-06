Podemos sempre comer um bom e cobiçado prato de sardinhas", disse

Portugal regista hoje 1.505 mortes relacionadas com a covid-19, mais um do que na quinta-feira, e 36.180 infetados, mais 270. Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.504 mortes, constatou-se um aumento de óbitos de 0,1%.



Já os casos e infeção subiram cerca de 0,8%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (14.407 casos), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 246 casos de infeção do que na quinta-feira.



A DGS indiciou ainda que existem mais três pessoas internadas nos cuidados intensivos (73). Já o número de recuperados subiu para 22.200 (mais 198 em relação à véspera).



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.